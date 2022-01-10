 

В США задержали угрожавшего убить Трампа мужчину

10.01.2022, 22:40, Новости дня
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Правоохранители арестовали жителя Нью-Йорка, обвиняемого в угрозах убить Дональда Трампа в случае, если тот откажется покинуть пост президента США после поражения на выборах в ноябре 2020 года.

Помимо Трампа житель Нью-Йорка угрожал убить 12 его сторонников из числа конгрессменов и сенаторов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Daily News.

Согласно судебным документам, 72-летний Томас Велники сообщил о своих намерениях в ходе беседы с сотрудниками полиции вашингтонского Капитолия в июле 2020 года. Он угрожал купить оружие и убить Трампа, если тот «проиграет выборы и откажется уходить». Однако даже после отставки Трампа подозреваемый продолжал вынашивать планы расправы.

В ноябре 2021 года он позвонил сотрудникам Секретной службы и еще раз повторил угрозы в адрес экс-президента, которого называл Гитлером.

Велники был арестован в понедельник агентами Секретной службы. В этот же день он предстанет перед судом, где ему предъявят официальные обвинения. Адвокат заявила, что ее подзащитный не представляет никакой опасности. По ее словам, угрожавший Трампу мужчина пытался таким образом выразить свое негодование «попытками убийства леди Либерти».

В январе прошлого года представители ФБР задержали жителя Нью-Йорка Брендана Ханта, обвиняемого в публикации в интернете угроз в адрес членов американского конгресса.



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