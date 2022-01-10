Госдеп дал оценку прошедшим в Женеве консультациям с Россией

Завершившиеся в Женеве консультации РФ и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Сегодня состоялась дискуссия для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и озабоченностей друг друга. Это не было то, что называют переговорами», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

Как считает первый замгоссекретаря США, речь идет об «открытом и прямом разговоре», в котором стороны стремятся «лучше понять [обоюдные] озабоченности и приоритеты».

По мнению Шерман, в настоящее время РФ и Соединенные Штаты еще не находятся «в той точке, когда мы готовы формировать тексты [соглашений]».

«У нас состоялась серьезная, деловая и откровенная дискуссия», – подчеркнула Шерман, отметив, что она и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков знают «друг друга очень хорошо». «Поэтому мы в определенной степени можем быть откровенны друг с другом, учитывая, что каждый из нас представляет интересы своей страны и привержен им», – сообщила первый замгоссекретаря.

Напомним, 1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).