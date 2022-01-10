 

Модные тенденции 2022 года: предметы повседневной одежды, которые станут основными в нашем гардеробе

10.01.2022, 22:38, Разное
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Планируете обновлять гардероб? Это хорошая идея: особенно сейчас, в сезон распродаж. Однако шопинг требует предварительной подготовки. Чтобы потом не пожалеть о зря потраченных деньгах, возьмите на вооружение информацию о тенденциях, которые будут актуальными в наступившем 2022 году.

Сиреневый цвет

Все оттенки фиолетового будут как никогда в моде в этом году. Сиреневый цвет ассоциируется со спокойствием, умиротворенностью, нежностью, поэтому смело можете пополнять гардероб вещами данной цветовой гаммы.

Твид

Эксперты предрекают всплеск популярности данного материала в текущем году. Так уже сейчас обращайте внимание на вещи из твида. К примеру, блейзеры или пиджаки. Они станут изюминкой любого образа. Только будьте осторожны с декором. Отдавайте предпочтение тем изделиям, где нет много пайеток, блесток и т.д.

Пастельные оттенки

Если не слишком жалуете оттенки фиолетового, если такие вещи вам не идут, то вы можете выбрать вещи других цветов. Главное условие, чтобы это была пастель. Например, нежно-голубой, бледно-желтый и т.д.

Зеленый цвет

Присматриваете себе верхнюю одежду? Здесь вы точно удивитесь, поскольку настоящей сенсацией станут изделия зеленого цвета. Обратите внимание на то, что речь идет о данном оттенке в контексте только верхней одежды. Так можете смело брать зеленую куртку, пальто или плащ – точно не прогадаете.

Мешковатые и рваные джинсы

Останутся актуальными джинсы прямого кроя, но если такая модель кажется вам скучной, тогда предлагаем альтернативу в виде мешковатых джинсов. И не только мешковатых, но еще и рваных. Они станут хитом 2022 года. Еще один альтернативный вариант – это джинсы-клеш. Как видите, есть из чего выбрать.

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Металлик

Еще один цвет, который будет актуален в 2022 году, но его лучше применять по отношению к брюкам или юбкам. Если будете сочетать изделие такого оттенка, то в качестве верха берите что-то неброское и однотонное. К примеру, свитер оттенка слоновой кости.

Розовый цвет

А вот если речь идет об аксессуарах, то имеет смысл обратить внимание на розовый цвет. Он не должен быть ярким. Помните, что в моде пастель. Вы можете приобрести розовую сумочку, например. Она подойдет к любой одежде.

Качественный трикотаж

Ни в коем случае не покупайте кофты или платья, которые тянутся и ткань которых хотя бы немного просвечивается. Выбирайте только качественный плотный трикотаж. Изделия должны держать форму: тогда они будут выглядеть стильно. Да и вы себя будете чувствовать в них более комфортно.

Пуховики

Шубы из натурального меха уже не в моде – на замену им пришли пуховики. В текущем году актуальными будут пуховики оверсайз. Они должны быть без принта, однотонные, однако каких-то ярких расцветок. Чем меньше будет декора, тем лучше. Стиль минимализм в текущем году будет в тренде во многих направлениях: не только в моде, но и в дизайне интерьеров.

Стеганые ботильоны

Такая обувь очень удобная и ее хорошо носить в холода. По крайней мере, не мерзнут ноги. Так что смело можно брать стеганые ботильоны и сочетать их с пуховиками. Нет сомнений в том, что все модницы будут выглядеть именно так в холодное время года.



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