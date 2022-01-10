Интеллектуальная элита Андрюшка – Личное мнение

Ой, а кто это у нас тут считает себя интеллектуальной элитой? Уж не Андрюшка ли Малахов, которому жаль тратить время на просмотр передачи с Блиновской?



Фото: Соцсети

Но сам-то ты какой контент производишь, солнышко?

Ты кем себя возомнил? Стэнли, не побоюсь этого слова, Кубриком?

Десятилетиями ты ведёшь передачу, играющую не на самых высоких чувствах населения.

Суёшь людям ватные палочки в рот, устраиваешь публичные свары с участием Джигурды и Панина, сыпешь шуточками уровня «поскользнулся на банане», суёшь под софиты камер уставших животных с осоловелыми глазками и ржёшь над шутками Баскова про обкакавшегося тигрёнка.



Фото: Соцсети

Андрюш, ты, кажется, провёл передачу «Рынок шкур», а не снял «Список Шиндлера», не так ли? Я ведь ничего не перепутала?

Ты не интеллектуал. Ты не создаёшь контент для интеллектуалов. Так почему же тебе жаль тратить время на просмотр передачи твоего собственного уровня?

Мне, правда, интересно.

Как относитесь к Малахову? Кем его считаете?

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