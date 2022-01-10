 

Кристина Асмус пошутила о разделе общего имущества с Гариком Харламовым

10.01.2022, 22:14, Разное
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Кристина Асмус на своей странице в Instagram сделала рекламу бизнеса своего бывшего мужа Гарика Харламова – по продаже хот-догов. Актриса пошутила, что сняла рекламу за “половину имущества нажитого в браке”.
Кристина Асмус вместе со своей дочкой Анастасией полетела на отдых в Дубай. Там она сняла видеоролик для Instagram, в котором ест хот-дог. Он был куплен в одном из местных заведений. Артистка призналась, что этот хот-дог вкусный, но „Хот-дог Бульдог“ вкуснее.

„Хот-дог Бульдог“ – это бизнес ее экс-супруга Гарика Харламова. Артистка сообщила, что половину совместного имущества потратила на рекламу данного сосисочного бизнеса. Она в шутку объявила эту рекламу самой дорогой в ее Instagram Stories.

Подписчики Кристины Асмус обрадовались, что актеры могут пошутить друг над другом и остаются в дружеских отношениях даже после развода.



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