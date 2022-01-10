 

Борец за чистоту природы Леонардо Ди Каприо прокатился на неэкологичной яхте

10.01.2022, 22:14, Разное
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Скандал разгорелся вокруг звездной яхты. Леонардо Ди Каприо, будучи борцом за чистоту природы, прокатился на неэкологичной яхте – и теперь его обвиняют в лицемерии.
Актер известный всему миру не только своей карьерой, но и активной пропагандой защиты природы. Тем не менее, это не помешало звездному любимцу покататься на яхте, которая выделяет примерно такое же количество углеродов, сколько и среднестатистический автомобиль в год. Такое поведение Леонардо Ди Каприо возмутило и разозлило эко-активистов. Они призывают актера объяснить сложившеюся ситуацию.

Актер был замечен на личной яхте возле острова Сен-Барт. Там он отдыхал во время новогодних праздников вместе со своими друзьями и возлюбленной. Примерная стоимость яхты – 110 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Леонардо Ди Каприо встречается со своей девушкой уже больше 5 лет. Официального появления пары на красной дорожке еще не было, однако друзья звездных любимцев считают их отношения серьезными.

Источник: lenta.ru



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