 

Новая жена Гуфа взяла его фамилию

10.01.2022, 22:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Юлия Королева взяла фамилию своего супруга Алексея Долматова. Об этом свидетельствует её ответ в Instagram Stories на вопрос поклонников. Также танцовщица поменяла свой никнейм на страницах в соцсетях.
Напомним, рэпер сделал предложение своей возлюбленной ещё осенью, а ближе к концу декабря 2021 года они поженились. Летом прошлого года пара пережила переломный момент из-за того, что Айза Долматова, бывшая супруга Гуфа, объявила об их совместном возобновлении отношений.

О свадьбе влюблённых начинали распространяться слухи ещё ранее, когда поклонники заметили кольца у них на новых снимках в социальной сети. Стало известно, что после женитьбы Гуфа и его избранницы Айза Долматова больше не будет поддерживать связь с бывшим супругом.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Ученые назвали три вулкана на Земле, набирающих силу для масштабного извержения

26.02 / Эвелина Бледанс оголила интимные части тела на камеру

21.10 / Мнение: Письмо: “Невероятно харизматичный”

24.11 / В США появится подразделение по наблюдению за НЛО

11.07 / Депутат Верховной рады: Украина сегодня – колыбель фашизма в Европе

12.08 / Мнение: Коллекция уродов

20.03 / Мнение: Чеченский парадокс?

20.11 / Никогда такого не было, и вот опять

16.11 / Если бальзам оказался неэффективным: как вылечить потрескавшиеся губы домашними средствами

30.04 / Минздрав Турции одобрил вакцину “Спутник V”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика