Новая жена Гуфа взяла его фамилию

Юлия Королева взяла фамилию своего супруга Алексея Долматова. Об этом свидетельствует её ответ в Instagram Stories на вопрос поклонников. Также танцовщица поменяла свой никнейм на страницах в соцсетях.

Напомним, рэпер сделал предложение своей возлюбленной ещё осенью, а ближе к концу декабря 2021 года они поженились. Летом прошлого года пара пережила переломный момент из-за того, что Айза Долматова, бывшая супруга Гуфа, объявила об их совместном возобновлении отношений.

О свадьбе влюблённых начинали распространяться слухи ещё ранее, когда поклонники заметили кольца у них на новых снимках в социальной сети. Стало известно, что после женитьбы Гуфа и его избранницы Айза Долматова больше не будет поддерживать связь с бывшим супругом.

Источник: teleprogramma.pro