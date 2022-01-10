Мнение: Бомжи в большом городе: без денег, прав и даже имени

События в Казахстане, безусловно, подбросили много очень интересной пищи для размышлений, которые касаются отнюдь не только так называемых «майданных технологий» (кои до сих пор не дают покоя Путину). С Путиным-то понятно – у кого что болит, тот о том и говорит. Любая власть, ощущающая свою недостаточную легитимность, более всего опасается, что ее свергнут (ай-яй-яй, какие это будут нехорошие люди!)

Но были намного более общие вещи, связанные с таким, как выяснилось, непременным спутником «борьбы с террористами», как выключение интернета. Этим делом уже в Москве баловались, например, в 2019 году, когда наши «террористы» протестовали против недопущения к участию в выборах Мосгордумы огромного количества «неправильных» кандидатов (тоже, по всей видимости, проходивших обучение в специальных лагерях за пределами Ойкумены). А в Казахстане вырубание интернета стало, по всей видимости, главной антимайданной и заодно антитеррористической технологией (не называть же технологией тупой расстрел всего, что движется, из автоматов и пулеметов).

И первое следствие, на которое все сразу обратили внимание – это, во-первых, у всех исчезли деньги. Во всяком случае, большая часть денег – потому что карты перестали работать и как средство оплаты, и как способ получить нормальные деньги в банкоматах. Получилось в высшей степени интересно (если, конечно, смотреть со стороны, а не бегать, высунув язык, по 2-миллионному городу, пытаясь снять хоть что-то и купить себе и детям хоть немного еды): большой современный город, со всеми современными наворотами, магазинами, бутиками, торговыми центрами – и в нем толпы растерянных, хорошо и даже дорого одетых НИЩИХ, у многих из которых нет никаких денег СОВСЕМ! А жрать-то надо каждый день…

Неплохой урок на тему «Не стоит слишком уж слепо доверять цифровому миру». И с другой стороны – правительство страны, которое одним поворотом тумблера, как оказалось, может провести «реквизицию» нереального прежде масштаба, просто – разом обчистить карманы примерно всех. И сразу – весьма актуальный вопрос: а если (когда?), как давно грозятся всевозможные «прогрессивные деятели» по всему миру, наличные деньги будут отменены вовсе, и все будут получать зарплаты исключительно на карточки – что тогда случится при повторении ситуации как в Казахстане? Ответ очевиден – мгновенный КОЛЛАПС! Все Очень Важные Персоны, с машинами, ипотеками и Положением в Обществе, ощутят себя детьми, заблудившимися в сразу ставшими абсолютно чуждыми и враждебными джунглях Большого Города, по простой причине – у них не станет денег.

И впрочем, не только ведь денег. Например – вы знаете, что не в Казахстане, а у нас в России готовятся ввести так называемые «цифровые паспорта»? Их введут не в каком-то туманном будущем, а прямо в 2023 году. Правда, пока лишь в трех регионах – в Москве, Питере и Татарстане. Многие думают – «а, ерунда! Ну подумаешь, в дополнение к обычному паспорту дадут еще и карточку с чипом, на которой будут мои персональные данные – так даже удобнее!» Но это заблуждение: МВД уже поспешило «разъяснить», что никакого «дополнения» не будет: паспорта, мол, «нельзя дублировать», поэтому при выдаче тебе «цифрового» (обычной пластиковой карты) – «обычный» бумажный паспорт у гражданина ИЗЫМУТ. Пока говорят о «добровольности» – мол, можно будет выбирать, какой из паспортов ты хочешь себе оставить; но мы все, глядя на «добровольность прививок» (о чем не устает повторять наш Вован), давно уже поняли, что такое «добровольность» в понимании государства рабочих и крестьян. Добровольность – это когда тебя лишают всего, а потом, в надежде вернуть себе хоть что-то, ты добровольно соглашаешься на всё, что тебе предлагают.

И получится, после добровольного обмена обычного паспорта на пластиковую карту, вдвойне забавно в ситуации «всемирной Алма-Аты»: ты окажешься в джунглях большого города не только без денег, но и без паспорта! Просто бомж как он есть. Вспоминается трогательная надгробная надпись, которую водрузил Остап Ибрагимович Бендербей над могилой усопшего от голода и беспокойства Паниковского: «Здесь лежит Михаил Самуэлевич Паниковский, человек без паспорта». Получается, писатели, как водится, совершили гениальное предвидение и выдали универсальную эпитафию для ЛЮБОГО человека 21 века!

Круто! А ведь жители Казахстана находились в такой ситуации «без интернета» не день и не два, а практически неделю, Да и сейчас еще непонятно – включен там интернет окончательно? Или он включен окончательно, но пока еще не полностью? НЕИЗВЕСТНО, и в основном по той же причине – интернета нет. Хотя, по сообщениям разных информационных агентств, когда им удается дозвониться к тем немногим в Алма-Ате, кто сохранил в квартире домашние телефоны – те им бодро рассказывают, что с интернетом все в порядке, всё работает без сбоев. Да, с мобильной связью тоже – по городскому они говорят сейчас просто из ностальгии.

Ну слава богу, коли так.

И, раз уж мы вспомнили про бомжей – вспоминается еще одно пикантное обстоятельство нашей «цифровой» жизни, причем не где-то в будущем, а прямо сейчас. «Цифра» уже полностью наступила в такой глубоко интимной сфере жизни, как… нет, не в порнографии, а еще интимней: собственности на недвижимость. Уже несколько лет, как все так называемые «свидетельства о собственности» на квартиры в стране признаны недействительными – имея в виду те, что были «в бумаге». Теперь максимум, что может иметь собственник – это «выписку из реестра», которую можно и просто на принтере распечатать, все равно никакой юридической силы у этой бумажки нет.

Другими словами – в «ситуации Казахстана» все собственники жилья в городах лишаются разом не только денег и паспортов; они также лишаются и всяких прав собственности – просто потому, что им становится буквально НЕЧЕМ свои права собственности подтвердить! Что они покажут – договор покупки? А чем докажешь, что квартира не была с тех пор продана и перепродана еще n раз?

Сказочная, если вдуматься, ситуация, настоящий коммунизм! Стая бесхвостых обезьян в каменных джунглях!

В общем, даже перед теми, кто с невероятной силой верит в Светлое Цифровое Завтра, беспорядки в Казахстане ставят крайне неприятные вопросы, причем даже не про интернет, а про доверие: можем ли мы, инфантилы 21 века, так слепо доверять правительству, которое одним движением рубильника (даже просто случайно задев его локтем) способно лишить нас разом всего: денег, недвижимости и даже собственной личности?

И кстати: не было ли вот это «выключение интернета» по всей стране актом самого настоящего государственного терроризма, безо всяких шуток? И не стоит ли как минимум принять законом, а то и записать в Конституции, что правительство не имеет права никогда, ни при каких обстоятельствах препятствовать работе интернета, неважно из каких, пусть самых высоких и человеколюбивых соображений?!

Впрочем, что такое закон? Закон – это бумажка. А бумага в век интернета, как мы поняли, ничего не стоит.