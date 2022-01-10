 

В Харькове “заминировали” 11 торговых центров и супермаркетов – полиция

10.01.2022, 22:08, Новости дня
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“Полиция проверяет информацию о “минировании” 11 объектов в Харькове – торговых центров и супермаркетов. По адресам выехали следственно-оперативные группы. Проводится обследование помещений и близлежащей территории”, – отметили в сообщении.

В посте не уточнили, о каких торговых центрах идет речь.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/4701812999916627

Контекст:

25 марта 2021 года президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

В Киеве 8 января 2022 года правоохранители получили информацию о “минировании” всех торговых центров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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