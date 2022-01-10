Блинкен после переговоров США с РФ: Они хотят втянуть нас в дискуссию о НАТО, а не их агрессии против Украины

Заявление Блинкена опубликовало в Twitter посольство США в Украине после переговоров американской и российской делегаций по требованиям РФ относительно гарантий безопасности, которые прошли в Женеве.

“Частью российской стратегии является выдвижение списка совершенно невыполнимых требований, а затем утверждать, что другая сторона не хочет работать сообща, и использовать это как своего рода оправдание агрессивных действий, – заявил Блинкен. – Они хотят нас втянуть в дискуссию о НАТО, а не сосредоточиться на текущем вопросе, который заключается в их агрессии против Украины”.

«Буде дуже важко досягти реального прогресу, якщо Росія продовжить ескалацію свого військового нарощування та свою запальну риторику. Ми чітко дали зрозуміти Росії, з чим вона зіткнеться, якщо вона продовжить йти цим шляхом – з серйозними наслідками».

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 10, 2022

Также посольство обнародовало видеокомментарий Блинкена, в котором он говорит, что РФ объясняет свои действия, используя дезинформацию.

“Когда РФ вторглась в Украину в 2014-м, она утверждала, что Украина – агрессор, чтобы оправдать свои заранее спланированные военные действия. И сегодня мы снова видим значительные усилия по продвижению пропаганды против Украины, НАТО и США”, – сказал госсекретарь США.

Ми вже бачили цю стратегію раніше. Подумайте двічі, перш ніж вірити російським наративам про Україну. pic.twitter.com/AYjh9SFgUn

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 10, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет “агрессия России по отношению к Украине”.

9 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и замгоссекретаря США Венди Шерман провели более чем двухчасовую встречу. Замгоссекретаря США подчеркнула “свободу суверенных наций выбирать для себя союзы”.

10 января прошел основной раунд их переговоров, беседа продолжалась около 7,5 часов. Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и “определенные угрозы” Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину. Шерман заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению, а РФ не дала ответа на вопрос о готовности к деэскалации ситуации на границе с Украиной.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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