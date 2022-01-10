Компания Hankook представила безвоздушные шины

Если вы думаете, что колесо давно изобретено и улучшить здесь что-то трудно, то вы ошибаетесь. Это доказали разработчики из компании Hankook, представившие новейшие безвоздушные шины i-Flex.

Казалось бы, используемые сейчас автомобильные, мотоциклетные и велосипедные шины достигли своего совершенства. Мы уже так свыклись с ними, что не замечаем очевидных недостатков. Например, того, что разрыв покрышки не только на большой, а даже на весьма посредственной скорости угрожает серьезной аварией на дороге, в которой могут пострадать люди. Также возникают проблемы с управляемостью транспортных средств.

По словам разработчиков безвоздушных шин, все эти риски остались в прошлом и началом использования нового материала. Кроме того, они гарантируют самую четкую реакцию на поворотах.