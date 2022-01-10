 

Компания Hankook представила безвоздушные шины

10.01.2022, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если вы думаете, что колесо давно изобретено и улучшить здесь что-то трудно, то вы ошибаетесь. Это доказали разработчики из компании Hankook, представившие новейшие безвоздушные шины i-Flex.

Казалось бы, используемые сейчас автомобильные, мотоциклетные и велосипедные шины достигли своего совершенства. Мы уже так свыклись с ними, что не замечаем очевидных недостатков. Например, того, что разрыв покрышки не только на большой, а даже на весьма посредственной скорости угрожает серьезной аварией на дороге, в которой могут пострадать люди. Также возникают проблемы с управляемостью транспортных средств.

По словам разработчиков безвоздушных шин, все эти риски остались в прошлом и началом использования нового материала. Кроме того, они гарантируют самую четкую реакцию на поворотах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / В Москве начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

12.03 / Польский эксперт: Миф о гибели монахинь от рук красноармейцев сочинили пропагандисты

09.02 / Британия будет сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка по COVID-19

10.09 / Эксперты рассказали о выгодах РФ по итогам встречи Путина и Лукашенко

30.09 / В Нидерландах создали усовершенствованный анод для быстрой зарядки

20.10 / Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5-10 лет

28.02 / Ракета «Союз-2» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

13.10 / Украина – Испания. Онлайн-трансляция матч Лиги наций

09.02 / “Мишель Шмыгаль“, “Главное, не перепутать”. В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета

13.12 / В СК рассказали о состоянии устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика