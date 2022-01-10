 

21 заражение коронавирусом в китайском Тяньцзине повлекло за собой общегородское тестирование на 14 млн человек

10.01.2022, 22:00, Новости дня
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После обнаружения 21 случая заражения коронавирусом, включая двух пациентов с «омикроном», в китайском городе Тяньцзинь местные власти организовали тестирование для всех жителей — 14 миллионов человек, пишет South China Morning Post. Как отмечает издание, город находится всего в двух часах езды от Пекина, где скоро начнётся Олимпиада, но пока официальный локдаун здесь вводить не стали.

В портовом городе Тяньцзинь на севере Китая вышло предписание о проведении тестирования на коронавирус для 14 миллионов человек. Причиной тестирования, в котором оказался вынужден принять участие весь город, послужило обнаружение здесь 21 случая заражений. У двоих человек был выявлен вариант «омикрон». Официально локдаун вводить не стали, но местных жителей призвали не покидать город без лишней необходимости. Учёба в классах была приостановлена. Были закрыты некоторые станции метро, автобусные маршруты и туристические места. 

 

Тяньцзинь находится приблизительно в двух часах езды от Пекина, где 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. Власти Тяньцзиня пообещали, что перебоев с поставками продовольствия и предметов первой необходимости не будет. 

 

ЛИ ХУН, замглавы муниципального управления торговли города Тяньцзинь: Мы реализуем меры реагирования на чрезвычайную ситуацию по поставкам товаров на рынки как на городском, так и на районном уровне: обеспечиваем оперативную поставку товаров, эффективную логистику для транспортировки предметов первой необходимости по всему городу, особенно для районов, находящихся в закрытом режиме. Следующим шагом станет дальнейшая активная подготовка к реализации плана реагирования на чрезвычайную ситуацию, обеспечение бесперебойной логистики и продолжение расширения поставок товаров с целью сохранить непрерывное снабжение нашего города предметами первой необходимости. 

 

На государственном уровне чиновники также пообещали обеспечить достаточные поставки и для других регионов, которые сейчас борются со вспышками заболевания. Эти заявления были сделаны после жалоб о нехватке продовольствия в Сиане. 9 января для этого города на северо-западе страны с населением 13 миллионов человек начался 18-й день локдауна.  9 января 2022 года в Китае было выявлено 165 случаев заражения COVID-19.

 

Дата публикации 10 января 2022 года.



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