Правильные стрижка и окрашивание сделают вид безупречным: трендовые прически в 2022 году, идеальные для дам за 60

С возрастом волосы становятся слабее и тоньше. Поэтому женщинам старше 60 лет важно правильно подобрать стрижку. Некоторые из модных вариантов не только добавят легкости и пышности волосам, но и заметно омолодят образ. Предлагаем несколько интересных идей.

Асимметричный боб

Асимметричный боб является одной из самых модных стрижек 2022 года. Эта прическа отлично подчеркивает естественную красоту седых волос. Она выглядит свежо и актуально в любом возрасте.

Пикси с объемом

Эта прическа состоит из слоев, обрамляющих лицо. Она идеально подходит для женщин с тонкими волосами, ведь короткая длина помогает скрыть этот недостаток. Кроме того, прическа не требует тщательного внимания, а на ее укладку уходит немного времени. Длинная косая челка и прямые пряди придают образу дерзкий и современный вид.

Многослойная пикси

Многослойная стрижка пикси идеально подойдет для женщин, которые не боятся привлечь к себе внимание. Чтобы подчеркнуть красоту прически и выделить отдельные пряди, достаточно наносить на кончики локонов немного текстурирующего спрея.

Пикси с перьями

Эта модная стрижка отличается слоями на макушке и немного удлиненными прядями на висках. Она отлично сочетается с мелированием, которое добавляет прическе дополнительный объем.

Классический боб

Такая стрижка идеально подходит обладательницам тонких волос, ведь она придает локонам густоту. Прическа отлично сочетается с монохромным окрашиванием, потому что оно добавляет глубину цвету и подчеркивает блеск волос. Если образ надоест, то его всегда можно освежить, укоротив челку.

Прическа с челкой-шторкой

Челка-шторка пользуется популярностью у модниц еще с 70-х годов прошлого века, ведь она универсальна. Челка-шторка подходит для причесок разной длины. Главное – правильно выбрать длину челки, чтобы она максимально подчеркивала достоинства внешности.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Удлиненный боб с прямыми локонами

Если у вас тонкие, прямые, но довольно густые волосы, то вам подойдет удлиненный боб. Эта стрижка подходит женщинам всех возрастов. Чтобы поддерживать ее безупречный вид, достаточно использовать кондиционер перед укладкой, который добавит больше блеска волосам.

Короткие завитки

Можно сказать, что кудри — это универсальная прическа, которая отлично смотрится на волосах любой длины. Для коротких локонов лучше использовать бигуди среднего размера.

Слоистая прическа средней длины с челкой

Женщинам с густыми волосами подойдет многослойная стрижка средней длины, которая хорошо сочетается с челкой, уложенной набок. Но понадобится тратить время на укладку, чтобы поддерживать ухоженный и элегантный вид такой прически.

Объемная укладка назад

Если вы не против тратить время на укладку, то вам идеально подойдет прическа с зачесанными назад волосами и дополнительным объемом на макушке. Такой вариант преобразит вашу внешность и визуально сделает вас моложе.

Слоистый боб

Это еще одна универсальная и модная прическа. Самое лучшее в ней заключается в том, что ее могут носить женщины всех возрастов. Она подходит для любого стиля. Кроме того, многослойная прическа визуально делает волосы более объемными.