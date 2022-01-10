Мнение: Прирост флотов Китая и США, нужно ли американцам дружить с Россией и база НАТО в Ульяновске

1. К вопросу о том, какая великая держава является «владычицей морей» в современном мире. Если подходить к вопросу формально, это всё ещё США. Но пополнение американского и китайского флотов идёт такими разными темпами, что очень скоро Китай уверенно обгонит американцев:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/na-zapade-sravnili-uvelichenie-flotov-ssha-i-kitaia-za-2021-god-61d424a850585f32fb938eac

Если верить зарубежному порталу globalfirepower.com, Китай уже опережает США по количеству подводных лодок — 79 против 68 и в этом году ВМС Китая пополнились еще одной. А вот полный список кораблей, которые поступили на вооружение Китая в ушедшем году:

Стратегическая атомная подводная лодка проекта 094А. На 2020 год у Китая таких было 6.

Два крупных десантных корабля типа 075, которые являются разработкой Китая. Всего планируется построить 6-8 таких вертолетоносцев водоизмещением 36-40 тысяч тонн. На своем борту они имеют ракетные и зенитные вооружения, а также могут нести до 30 вертолетов.

Три эсминца проекта 055.

Два эсминца другого проекта — 052D.

Девять ракетных корветов.

Как видим, темпы пополнения военного флота Китая очень впечатляющие, и к концу этого десятилетия страна точно будет обладать самым многочисленным флотом в мире. У США за год ситуация более скромная, ведь их флот пополнился только четырьмя кораблями:

Один эскадренный миноносец класса «Арли Бёрк». Это уже 71-й по счету эсминец, стоящий на вооружении США.

Два небольших корабля для прибрежной зоны (класс «Independence»).

Экспедиционная база USS Miguel Keith.

2. Постоянный читатель прислал любопытный комментарий по поводу того, есть ли какой-то смысл в противостоянии России и США в современных условиях:

Во-первых, нынешняя Россия не является главным экономическим противником США – таковым противником является Китай.

Во-вторых, Россия не является идеологическим противником США – по крайней, в том смысле, как понимали идеологию в XX веке. Конечно, с современной американской насквозь идеологизированной элитой у нас есть существенные разногласия. Но это разногласия, по большей части, по второстепенным вещам, а отнюдь не по базовым основам устройства экономики и государства (ну вот не тот у нас сейчас уровень противоречий, как между коммунизмом и капитализмом, далеко не тот). Воевать из-за вопросов вроде прав ЛГБТ? Это даже не смешно. Если американцы считают, что у нас здесь угнетают ЛГБТ, им проще было бы взять и вывезти всё наше ЛГБТ скопом к себе за океан, чем устраивать из-за этого ядерную войну.

В-третьих, чисто стратегически у России нет существенных интересов в Америке. Мы не претендуем ни на территории, ни на влияние в Западном полушарии. Даже какая-нибудь несчастная Венесуэла нам нужна не сама по себе, а лишь как рычаг воздействия на Штаты, чтобы было чем ответить на их недружественную политику в Восточной Европе. Что касается наших усилий по укреплению армии и разработке супероружия, они объясняются примерно так же: нам необходимо что-то предпринимать в ответ на гигантские американские военные расходы, лоббируемые политиками-динозаврами времён Холодной войны.

Таким образом, Соединённые Штаты Америки не являются для нас экзистенциальным врагом: ни в экономическом плане, ни в политическом, ни в военном.

Если бы американские элиты были умнее и сговорчивее, они могли бы договориться с Россией как минимум о нашем нейтралитете в ключевом противостоянии современности – между США и Китаем. Против одного только Китая США ещё могут бороться на равных. Против союза Китая с Россией у США шансов нет.

Недружелюбные отношения с Россией – это очень большая и очень глупая ошибка США, вызванная главным образом инерцией мышления современной американской элиты. Россия больше не Советский Союз, мы не строим альтернативную мировую систему, мы не посягаем на собственность и власть американских капиталистов, мы не хотим свергнуть американское правительство. Но современная Россия больше и не та нищая, стоящая на грани развала страна, какой она была в 1990-е, которую недальновидные американские «ястребы» мечтали добить и окончательно развалить.

Возможно, когда нынешнее поколение возрастных американцев уйдёт на пенсию, мы увидим разворот американской политики по отношению к России. Или, по крайней мере, попытки подобного разворота. Ведь далеко не факт, что к тому моменту Россия сама уже захочет идти навстречу Соединённым Штатам. Сегодня США – это бывшая сверхдержава, пока ещё великая страна, которая всё ещё вызывает у поколения советских людей, взращённого Голливудом, хоть какие-то светлые чувства. Завтра это будет уже Северная Бразилия с бесконечными ЛГБТ- и BLM-карнавалами, непонятными нам и неблизкими.

Повторю ещё раз, это было письмо читателя. От себя же замечу, что западная повесточка — очень серьёзный вопрос. Зелёные, чёрные, красные и голубые против белых — конфликт принципиальнейший, неразрешимый.

3. Напомните, пожалуйста, а что там с базой НАТО в Ульяновске? Раньше, помнится, по пять постов в день писали: «Путин давно продал Россию Америке, в Ульяновске база НАТО развёрнута, мы в оккупации». А сейчас тишина… Что там с базой-то стало в итоге? Была, вообще, база? Или это только у меня всё в порядке с памятью, а оппозиционеры про базу давно уже забыли, как про страшный сон?