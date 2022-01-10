Пенсионеры в РФ получат выплату в размере 6500 рублей в 2022 году

Некоторые категории пенсионеров в РФ смогут получать выплату в размере 6500 рублей в 2022 году ежемесячно. Эту новость рассказали несколько средств массовой информации страны.

В Госдуме идут обсуждения на тему финансовой поддержки пожилых людей. Закон о новой выплате в размере 6500 рублей планирует осуществить партия Сергея Миронова «Справедливая Россия». Депутат собирается ввести законопроект на обсуждение парламента весной текущего года.

Планируется осуществлять доплату к пенсии пожилым гражданам России. Прибавку смогу получить люди, достигшие 75 лет. На текущий момент доплату оформляют только тем жителям страны, которым исполнилось 80 лет. Для таких пенсионеров доплата увеличивается в два раза, прибавка составляет сейчас 6400 рублей.

Новый законопроект обещает оплату пожилым людям, достигшим 75 лет, то есть снизился возраст для доплаты к пенсии на пять лет.

Доплаты к пенсии будут осуществляться всем жителям России, достигшим определенного возраста, вне зависимости от города проживания и размера пенсии.

Источник: ufanotes.ru