 

Ученые: Употребление апельсинового сока снижает уровень холестерина в крови

10.01.2022, 21:30, Разное
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Американские исследователи провели более 15 исследований и показали, как апельсиновый сок влияет на уровень холестерина в крови. Экспериментально доказано, что употребление сока понижет уровень холестерина. Такое влияние на организм осуществляется за счет большого количества витамина С и фолиевой кислоты в составе продукта.
На сайте Национального центра биотехнологической информации США исследователи опубликовали результаты исследований влияния сока из апельсина на уровень холестерина в крови.

Эксперты хотели проверить гипотезу о том, употребление апельсинового сока более года связано ли с низкими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых мужчин и женщин с нормальным и умеренно высоким уровнем холестерина в крови.

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 103 мужчины и 26 женщин возрастом от 18 до 66 лет. Одной группе людей предложили употреблять два стакана апельсинового сока в день целый год. Вторая группа испытуемых исключила данный продукт из своего рациона на тот же период времени.

Через год исследователи снова замеряли уровень холестерина в двух группах. Оказалось, что у людей из первой группы общий уровень холестерина, а также ЛПНП (так называемого плохого холестерина) был заметно ниже, чем у добровольцев из второй группы.

Еще один эксперимент исследователи провели среди людей, страдающих повышенным уровнем холестерина или гиперхолестеринемией. Апельсиновый сок заметно улучшил показатели вещества в крови. В общей сложности было проведено более 15 экспериментов с участием 639 человек.

Специалисты утверждают, что апельсиновый сок в рационе имеет прямую связь с инсулинорезистентностью и улучшением общего уровня холестерина в сыворотке крови.

Источник: yandex.ru



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