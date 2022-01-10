Врач рассказал о риске появления новых мутаций коронавируса в организме человека

Врач-инфекционист Николай Малышев пояснил о риске появления новых мутаций коронавируса в организме человека. По его словам, новый омикрон-штамм в будущем может объединиться с другими инфекциями, если произойдет одновременное их нахождение в организме.

В такой ситуации свойства вируса могут изменяться, усиливаясь или ослабляясь. При негативном развитии событий новый патоген будет более заразен, сможет приводить к тяжелому течению болезни или же иметь обратные свойства. Если же вирус попадает в уже зараженный другим патогенном организм, начинаются процессы мутации.

Несмотря на то, что коронавирус появился несколько лет назад, врачи не могут с первого взгляда и по имеющимся симптомам определить, каким именно вирусом заразился человек. Большинство жалоб пациентов схожи с признаками простуды или обычного гриппа.

На процесс мутации и появление новых свойств влияет и длительность нахождения вируса в организме. Поэтому врачи призывают население вакцинироваться, а при серьезном недомогании обращаться в больницу.

Источник: nation-news.ru