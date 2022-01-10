The Telegraph: дочь Назарбаева вывела из Казахстана около 300 млн долларов

…потратив их на самолет, виллу в Дубае и особняк в Лондоне.

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия вывела из страны около 300 млн долларов, которые, в частности, были потрачены на покупку особняка в Лондоне и частного самолета. Об этом сообщает The Telegraph.

Британское издание утверждает, что 41-летняя Алия Назарбаева поручила двум своим финансовым консультантам купить ей самолет Challenger Bombardier, который стоит 25 млн долларов, а также дом в районе Хайгейт на севере Лондона за 8,75 миллиона фунтов стерлингов (11,8 млн долларов). По данным The Telegraph, особняк нужен был Назарбаевой для получения вида на жительство.

Журналисты отмечают, что дочь первого президента Казахстана также приобрела несколько объектов недвижимости в Дубае, включая виллу на искусственном острове Палм-Джумейра. На это она потратила около 14 млн долларов.

Информация об этих сделках, совершенных до 2016 года, стали известны после того, как Назарбаева подала в суд на своих финансовых консультантов, обвинив их в неисполнении обязанностей и незаконном присвоении ее денег. Из судебных документов, которые цитирует издание, стало известно, что Алия Назарбаева объясняла появление у нее таких средств продажей бизнеса на родине в 2006 году. Она заявила, что тогда она боялась держать средства в Казахстане.

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Алия Назарбаева училась в Лондоне, факультете международных отношений в Ричмондском университете. Она работала в Администрации президента Казахстана, а также занималась продюсированием документальных и художественных фильмов.

Отец Алии, Нурсултана Назарбаев, после ухода с должности президента Казахстана возглавил Совет безопасности страны; он обладал серьезными полномочиями. На фоне массовых протестов, которые начались в стране 2 января, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял политика с должности и сам занял его пост.

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