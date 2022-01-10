 

Замгоссекретаря США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению

10.01.2022, 21:24, Новости дня
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“Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США”, – подчеркнула Шерман.

По ее словам, что США в ходе контактов с Россией не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе – без Европы и о судьбе НАТО без НАТО.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно гарантий безопасности. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США –  Шерман. 

Переговоры проходили на территории постпредставительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Они  продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Об этом заявил Рябков на брифинге по итогам встречи в Женеве.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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