Замгоссекретаря США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению

“Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США”, – подчеркнула Шерман.

По ее словам, что США в ходе контактов с Россией не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе – без Европы и о судьбе НАТО без НАТО.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно гарантий безопасности. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США – Шерман.

Переговоры проходили на территории постпредставительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Об этом заявил Рябков на брифинге по итогам встречи в Женеве.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

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