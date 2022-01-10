 

Букингемский дворец обнародовал программу празднования 70-летия правления Елизаветы II

10.01.2022, 21:24, Новости дня
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Главные мероприятия состоятся со 2 по 5 июня 2022 года, эти дни объявлены в Великобритании выходными. В центре Лондона состоится традиционный парад, в соборе Святого Павла – специальная праздничная служба, а в Букингемском дворце – концерт.

Среди других мероприятий – конное представление, посвященное истории страны, которое состоится в Виндзорском замке с 12 по 15 мая, и световые шоу, посвященные правлению Елизаветы II, запланированные на июль. В каких именно торжествах примет участие королева, не уточняется.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II вступила 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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