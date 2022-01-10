 

Маркетологи разочарованы в эффективности голосовых помощников

10.01.2022, 21:20, Новости дня
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О роли голосовых помощников в современном маркетинге задумались специалисты глобального ритейлера Amazon. Их размышления поддержали и другие участники международного рынка.

Эксперты говорят о полном разочаровании работой голосовых помощников. На самом деле, использование их в рекламе или же различных мотивационных приемах, побуждающих потенциального клиента сделать покупку, не приносит никакого позитивного результата.

Даже наоборот, как только включается голосовой помощник, начинает что-то предлагать, рекомендовать или о чем-то спрашивать, большинство людей начинают раздражаться. В результате они ищут любую возможность отключить канал связи с продавцом. Таким образом, перестают работать и другие методики.



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