Маркетологи разочарованы в эффективности голосовых помощников

О роли голосовых помощников в современном маркетинге задумались специалисты глобального ритейлера Amazon. Их размышления поддержали и другие участники международного рынка.

Эксперты говорят о полном разочаровании работой голосовых помощников. На самом деле, использование их в рекламе или же различных мотивационных приемах, побуждающих потенциального клиента сделать покупку, не приносит никакого позитивного результата.

Даже наоборот, как только включается голосовой помощник, начинает что-то предлагать, рекомендовать или о чем-то спрашивать, большинство людей начинают раздражаться. В результате они ищут любую возможность отключить канал связи с продавцом. Таким образом, перестают работать и другие методики.