Презентация iPhone SE 5G состоится в марте или апреле

Один из аналитиков агентства Bloomberg сообщил в сети, что официальная презентация ожидаемого смартфона iPhone SE 5G должна состояться либо в марте, либо в апреле текущего года.

По словам эксперта, это будет первое в новом году официальное предприятие для американского производителя электроники Apple. А потому стоит ожидать чего-то грандиозного.

Также специалисты поясняет, что речь идет о новой версии iPhone SE, а не гаджете с точно таким же названием, который можно найти на полках магазинов, так как его выпустили еще два года назад. После весенней презентации уже запланирована и летняя, которая должна состояться в июне. Ожидается, что на втором мероприятии «Яблочная» компания представит новые версии программного обеспечения для своих гаджетов.