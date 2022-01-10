Власти Петербурга объяснили превращение подземного перехода в каток

Подземный пешеходный переход у Гостиного двора в центре Санкт-Петербурга в соцсетях называют ледяной горкой, в которую он превратился из-за резких перепадов температуры.

Сейчас опасное место привели в порядок, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

«Описанная в СМИ ситуация произошла из-за резкого скачка температур. Данный переход достаточно теплый, поэтому на спусках, где теплый и холодный уличный воздух встречаются, образовалась такая наледь. Способствовало этому и нанесение снега с тротуаров», – рассказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что обработку участка противогололедными материалами усложняет активное пешеходное движение. Спуски подземного перехода у Гостиного двора в период обильных снегопадов убираются постоянно, добавили в «Мостотресте».

Ранее в соцсетях пользователи делились видео, на котором видно, что пешеходы у Гостиного двора в Петербурге, пытаясь подняться либо спуститься, скользят.