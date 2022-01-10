 

Власти Петербурга объяснили превращение подземного перехода в каток

10.01.2022, 21:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подземный пешеходный переход у Гостиного двора в центре Санкт-Петербурга в соцсетях называют ледяной горкой, в которую он превратился из-за резких перепадов температуры.

Сейчас опасное место привели в порядок, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

«Описанная в СМИ ситуация произошла из-за резкого скачка температур. Данный переход достаточно теплый, поэтому на спусках, где теплый и холодный уличный воздух встречаются, образовалась такая наледь. Способствовало этому и нанесение снега с тротуаров», – рассказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что обработку участка противогололедными материалами усложняет активное пешеходное движение. Спуски подземного перехода у Гостиного двора в период обильных снегопадов убираются постоянно, добавили в «Мостотресте».

Ранее в соцсетях пользователи делились видео, на котором видно, что пешеходы у Гостиного двора в Петербурге, пытаясь подняться либо спуститься, скользят. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / NYT – не сносить, а построить свой — в американском городе памятнику Конфедерации ответили монументом Цветных войск

26.07 / Турция возмутилась планами Греции устроить стрельбы у острова Кастелоризо

28.11 / Экономика: Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

25.07 / СК возбудил новые дела за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

17.11 / В США заявили о решении РФ сделать ставку на эмоции в Спортивном арбитраже

15.09 / Трамп – работать с «нашими маньяками» было тяжелее, чем с Россией, Китаем и Северной Кореей

04.01 / Макрон в гневе — темпы вакцинации от коронавируса во Франции оставляют желать лучшего

15.09 / Рада отменила справки об отсутствии судимости для кандидатов в депутаты

01.07 / Арахамия допускает, что работу Рады перед каникулами продлят на неделю для принятия закона об олигархах

31.07 / VOAэкспресс 30 июля 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика