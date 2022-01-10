 

Шерман рассказала, что США и РФ не обсуждали в Женеве Казахстан

10.01.2022, 21:12, Новости дня
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США и РФ не обсуждали в Женеве ситуацию в Казахстане, сообщила на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

«Казахстан сегодня не обсуждался», – цитирует ее РИА «Новости».

Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.



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