 

Косая, удлиненная или шторка: стрижки с челкой, которые будут на пике популярности в 2022 году

10.01.2022, 21:08, Разное
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Почти каждая женщина хоть раз в жизни делала себе челку. Это быстрый и простой способ кардинально изменить имидж. Существует множество вариантов челки, поэтому ее можно подобрать к любой форме лица. Если вы решитесь сделать челку, но результат вам не понравится, не нужно расстраиваться, ведь волосы отрастают быстро. В нашей статье мы расскажем о самых модных и стильных вариантах челки, которые будут актуальны в 2022 году.

Косая челка

Абсолютным трендом прошлого года, как и 2022-го, можно назвать косую челку. Такой вариант отлично сочетается с любой длиной волос. Хотя косая челка выглядит довольно дерзко, она подходит как молодым девушкам, так и зрелым женщинам. Косая челка корректирует овал лица, закрывает морщины и другие недостатки на лбу, визуально немного вытягивает лицо. Она хорошо подходит круглолицым дамам, а также обладательницам лица треугольной формы.

Удлиненная челка

В 2022 году будет актуальной удлиненная челка. Кокетливые длинные пряди делают прическу более женственной. Поэтому вариант отлично сочетается с короткими стрижками типа боб и пикси. Но главное достоинство удлиненной челки – это ее универсальность, позволяющая омолодить образ женщины в возрасте. Такую челку можно как укладывать, так и убирать за ухо.

Челка-шторка

Стильная челка-шторка, которую также называют голливудской, не выпадет из трендов и в 2022 году. Сделать ее очень просто. У нее эффектный вид, который буквально преображает образ и создает имидж кокетливой и женственной модницы. Еще одно заметное достоинство челки-шторки заключается в том, что на ее укладку достаточно потратить всего несколько минут.

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Рваная челка

Рваная челка стала популярной благодаря модной и дерзкой стрижке шегги. Но сейчас ее комбинируют с разными прическами. Рваная челка, которая состоит из прядей разной длины, скрывает большую часть лица. Это придает загадочности образу. С ней любая модница выглядит интригующе и эффектно. С помощью рваной челки можно быстро обновить любую прическу. Важно и то, что рваная челка визуально делает женщину моложе.

Короткая челка

Дерзкая укороченная челка станет главным трендом 2022 года для активных и стильных модниц. Но она подходит не всем, ведь особенность короткой челки заключается в том, что она максимально открывает лицо. Если нужно скрыть какие-либо дефекты на лбу, то стоит выбрать другой вариант. Дамам, которые любят быть в центре внимания, короткая челка подойдет идеально. При этом ее можно как оставлять в естественном виде, так и зачесывать вверх.



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