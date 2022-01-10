 

Свадьба состоялась в Испании: 22-летняя внучка Иосифа Кобзона Идель Раппопорт вышла замуж

10.01.2022, 21:07, Разное
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Идель Раппопорт — 22-летняя внучка народного артиста Иосифа Кобзона — вышла замуж. Торжество состоялось в Испании, в роскошном ресторане Марбельи, где в свое время любил отдыхать Иосиф Давыдович. В пригороде у артиста осталась элитная недвижимость, где, возможно, и будут проживать новобрачные.

Дедушка был бы счастлив

Звездный дедушка Идель когда-то стал инициатором свадьбы ее родителей — мамы Натальи и отца Юрия. Иосиф Кобзон познакомился с Юрием первым и сразу расценил его, как прекрасную партию для своей дочери. Молодые люди познакомились и полюбили друг друга с первого взгляда. Их свадьба состоялась всего через неделю после первого свидания. В браке у них родилось четверо детей (у Идель есть еще две сестры и брат).

Сама Идель путешествует по миру, особенно любит бывать в Австралии. Там она поступила в институт, там же многие годы жил ее отец Юрий Раппопорт. На своей странице в соцсетях девушка поделилась фотографиями с торжества. Счастливая невеста предстала перед гостями в белом кружевном платье с глубоким декольте

Идель выглядела просто потрясающе, ее глаза светились радостью. Также она выложила видео с первым танцем в свадебном шатре, украшенном роскошными цветами.

Снимки Идель подписала так: «Великолепное начало 2022 года». И с этим, пожалуй, трудно не согласиться.



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