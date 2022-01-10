Добрые люди все Рождество спасали в ледяной воде лосей, которые провалились под лед

Многие люди предпочитают проводить праздники в комфортных для себя условиях – как правило, это дом, где тепло и уют.

Однако некоторые вынуждены менять свои планы. Так, небольшая группа товарищей, которые проживают в Бастоу, решили отказаться от приятного времяпрепровождения в пользу животных – они двинулись спасать лосей, которые оказались заложниками коварных льдов на реке.

В рождественское утро стадо животных двинулось, чтобы перейти реку.

Большая часть стада успешно сделала задуманное, но часть лосей оказались в ловушке – лед под тяжелыми животными треснул, и частично они оказались в воде.

Лосей обнаружил Райлли, которая ехала недалеко от реки на автомобиле. Девушка моментально забила тревогу и обратилась с запросом в рыболовную службу.

Но сотрудники этой компании не захотели помогать, и сообщили, что не намерены вмешиваться в естественные процессы. Но женщина не оставила попытки спасти животных и собрала своих близких. Вместе ни организовали операцию по спасению лосей.

Общими усилиями ребята извлекли из-под льда всех животных. Для этого использовали физические силы и приспособления. Всех животных обогрели, дали корма.