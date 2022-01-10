Мнение: Какие бывают учёные, взлом индекса цитирования и квантовый компьютер для всех

1. Академическая учёная среда давным-давно перестала быть той кастой избранных, которой она была в 18-м, 19-м и даже ещё в начале 20-го века. Как минимум со времён СССР народ массово идёт в науку далеко не только ради науки, но и за длинным рублём. При этом настоящие учёные вынуждены порой выживать в довольно токсичной среде. Вот что про российскую науку пишет блогер ogon_777:

https://olegmakarenko.ru/2313454.html?thread=836835566#t836835566

По мне, так индекс цитирования может не полная лажа, но показатель сам по себе весьма кривой. Что я вижу вокруг себя в наукограде, в котором живу?

А. Есть 30-35% учёных, которые занимаются грантоедством. Т.е. пишут заявки на гранты ради грантов. Потом осваивают деньги, красиво высасывают из пальцев отчёты и пишут тонны зачастую бесполезных для науки статей.

Б. Есть 50-55% учёных, которые работают и пишут хорошие статьи, уже реально пытаясь получить интересные научные результаты.

В. Есть 10% руководителей, которые делятся на полезных и почти бесполезных (но заслуженных) примерно поровну. Но их разумеется включают в соавторы. Поэтому индексы хирша у них сравнимы с ведущими учёными из первой и второй категории.

Но, есть самая интересная группа. 5% учёных, которые реально представляют собой мегамозги, подкреплённые нередко ещё и предпринимательским талантом. Этакие лидеры-трудоголики, которые бегут впереди коллектива, вынув сердце как факел. Они зачастую в рамках НИИ тащат производственные контракты с корпорациями и военными. Или создают параллельно с работой в НИИ инновационные производства, оборот которых иногда сравним с бюджетом огромного института при впятеро (иногда вдесятеро) большей эффективности капитала.

Так вот у таких людей индекс Хирша зачастую меньше, чем у первых трёх категорий. Потому что они и их ученики занимаются делом и зарабатывают, а статьи пишут по минимуму, лишь бы отчитаться перед государством. А иногда вообще уходят из Институтов чисто в бизнес, вообще все связи рвут. Почему рвут?

Потому что первые две категории считают себя великими учёными, а на деле в подмётки этим 5% производственников не годятся. И по науке в том числе. Они пушат перья, но внутренне-то осознают, кто на самом деле специалист. Некоторые из зависти ходят по руководителям и капают им на мозги, обвиняя этих “выскочек” во всех грехах. Плохие руководители ведутся на это, а почему нет? Я целый академик, директор, карьеру сделал, выслуживался, а тут какой-то обычный доктор наук на своём бизнесе зарабатывает на порядок больше меня. Меняяяяяяя???? И в мире именно его зарубежные коллеги уважают и знают. У “выскочки” мало статей, но у него самые лучшие и полезные доклады на международных симпозиумах, у него производство, у него в мире авторитет. У него, а не у меняяяяяя!!!!

От этого подгорает у хреновых старых академиков и членкоров, получивших свои звания не столько по уму, сколько по выслуге… короче, всем понятно. Вот от такой зависти происходит много подлости, интриг и много конфликтов.

2. Российские учёные жалуются на манипуляции индексом цитирования со стороны своих коллег:

https://nauka.tass.ru/nauka/12314355

Методика, которую применяют составители рейтинга THE World University Rankings в части показателя “цитирование”, нуждается в пересмотре. Дело в том, что она не отражает реального уровня научных исследований университетов, рассказал ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

Согласно новому рейтингу THE World University Rankings 2022, Донской государственный технический университет (ДГТУ) в части показателя “цитирование” стал лидером среди российских вузов и был оценен так же высоко, как, например, Кембриджский университет или Университетский колледж Лондона. При этом, по данным вице-президента РАН, не менее 27% всех зачетных публикаций ДГТУ были сделаны в журналах, которые публиковали статьи за деньги без должного рецензирования.

“Речь идет о том, что результаты по показателю “цитируемость”, которые были обнародованы, расходятся со здравым смыслом. В топе рейтинга оказались вузы, которые никогда не были замечены в каких-то особых научных достижениях. Это так не только по России. Это так по всему миру. В топе вузы из Ганы, Палестины, Вьетнама. Мы проанализировали данные применительно к вузам РФ, и выяснилось, что методика, которую применяют составители рейтинга, очень неудачная. Потому что учитывает число цитирования в расчете на статью, а статей может быть мало”, – сказал Хохлов.

Он пояснил, что, например, если университет, который не ведет серьезных исследований и не публикует научные статьи, приглашает на работу одну выдающуюся научную группу человек из 10, которая, наоборот, много публикует, и статьи которой хорошо цитируются, то в результате университет сразу же взлетает на верх рейтинга за счет работы лишь 10 человек. “Это неправильная ситуация. Показатель дискриминирует университеты, сотрудники которых публикуют много статей”, – сказал Хохлов.

Вице-президент РАН добавил, что применение такой методики привело к неожиданным результатам среди российских вузов – лидером среди них оказался ДГТУ. Подробный анализ статей вуза, по словам Хохлова, показал, что многие статьи, которые пошли в зачет рейтинга, опубликованы в журналах, публиковавших статьи за деньги и в дальнейшем даже исключенных из международной базы научного цитирования Scopus.

“Это отдельные сотрудники, и их легко вычислить по публикациям в таких журналах, они таким образом за деньги обеспечивают себе хорошие показатели. И руководство вуза, и министерство науки и высшего образования РФ должны обратить внимание на таких сотрудников”, – считает Хохлов.

3. Наша наука делает успехи в плане грамотного пиара. В России не только разработали применимый на практике квантовый компьютер, но и собираются открыть к нему доступ для широкой публики:

https://nauka.tass.ru/nauka/13315055/amp

Российский ионный квантовый компьютер на четырех кубитах в ближайшее время сделают доступным для всех желающих через платформу облачных квантовых вычислений, которая разработана в Российском квантовом центре. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал руководитель проектного офиса Росатома по квантовым технологиям Руслан Юнусов.

“Мы планируем в 2022 году открыть облачный доступ к недавно разработанной установке на базе четырех кубитов. Это произойдет сразу после того, как эта машина будет обновлена при помощи нового поколения ионных ловушек, что не потребует много времени, это буквально замена одной детали”, – пояснил Юнусов.

По словам ученого, облачный доступ к вычислительной машине с четырьмя кубитами позволит всем желающим поэкспериментировать с ионным квантовым компьютером на базе кудитов – многоуровневых квантовых битов, и проверить, как будет ускоряться работа многих алгоритмов на подобном устройстве. <…>

Четырехкубитный квантовый компьютер представляет собой специальную ионную ловушку, в которой удерживаются два иона иттербия. Ученые могут гибко управлять их квантовыми взаимодействиями. Управляющая система этой машины устроена таким образом, что она позволяет манипулировать сразу четырьмя энергетическими уровнями атомов.

Как пояснил Юнусов, в результате эти частицы превращаются в так называемые кудиты – многоуровневые ячейки памяти и исполнительные блоки квантового компьютера. Каждый из них представляет собой аналог двух независимых квантовых битов, кубитов. Как показали первые опыты с машиной, построенной в стенах Физического института РАН, она способна исполнять произвольные однокубитные и двухкубитные логические операции.

Создание этой вычислительной машины стало одним из первых результатов реализации первого этапа российской национальной дорожной карты по квантовым вычислениям, головным координатором исполнения которой является госкорпорация “Росатом”.

Будет забавно посмотреть на интернет после того, как до квантовых компьютеров доберутся хакеры. Многие популярные системы защиты данных построены на предположении, что квантовый компьютер человечество в обозримом будущем до ума не доведёт.