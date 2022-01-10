 

Стала известна неожиданная правда о фамилиях детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

10.01.2022, 20:44, Разное
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Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, как и другие члены монаршей семьи, не носят фамилий, пока не достигнут определенного возраста. Однако в школе из называют Шарлоттой Кембридж и Джорджем Кембриджем, а причину этого удалось выяснить журналистам.
Как оказалось, в документах наследников пары указывается фамилия правящей династии Виндзор-Маунтбаттен, однако в реальной жизни она не используется. Что касается фамилии Кембридж, то ее используют из-за титула родителей. Аналогичная ситуация происходила и когда принцы Уильям и Гарри ходили в школу, тогда им давали неофициальную фамилию Уэллс в честь титула отца.

Стоит отметить, что это неписанная традиция королевской семьи. Появилась она, по подсчетам журналистов, около века назад. Причиной послужило то, что в школьном журнале отмечается и имя, и фамилия ученика.

Источник: www.express.co.uk



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