Врач предупредил о риске развития рака из-за злоупотребления витаминами

Врач Николай Крючков предупредил о риске развития рака из-за злоупотребления витаминами. По словам специалиста, самолечение может привести к ряду негативных последствий.

Крючков отметил, некоторые лекарства продаются в аптеке исключительно по рецепту врача, так как могут навредить организму. Что касается приема витаминов, то в данном случае лучше всегда консультироваться со специалистом, который, на основании результатов анализов, сможет правильно оценить состояние здоровья человека. Более того, выбранные самостоятельно препараты могут оказаться бесполезными или принести вред.

С особой осторожностью стоит относиться к приему антидепрессантов, в числе которых корвалол. Дело в том, что они со временем приводят к привыканию, а некоторые даже влияют на способность миокарда сокращаться.

Что касается препаратов от боли, то их прием нежелателен, ведь устраняется сама боль, а не причина ее появления. Также у таких лекарств имеется ряд побочных эффектов. Например, анальгин негативно влияет на почки, диклофенак или ибупрофен повышают артериальное давление, приводят к раздражению желудка и увеличивают нагрузку на сердце.

Злоупотреблении витаминами, в частности витамином С, может привести к развитию онкозаболеваний. Причина кроется в том, что препараты с его содержанием богаты антиоксидантами, которые в большом количестве попадают в организм и приводят к изменениям клеток.

Аналогичная ситуация наблюдается и со средствами народной медицины, которые кажутся на первый взгляд безобидными и безопасными. Некоторые травы способны активизировать иммунную систему, однако при длительном употреблении начинают развиваться аутоиммунные недуги. Эксперт отмечает, что пользу можно получить исключительно соблюдая меру, а также проконсультировавшись с врачом перед применением тех или иных препаратов.

Источник: tsargrad.tv