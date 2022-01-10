 

На новый смартфон Oppo Find N поступило уже более миллиона заказов

10.01.2022, 20:34, Новости дня
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Напомним, что новая модель смартфона Oppo Find N вышла в середине декабря прошлого года. В свободной продаже гаджет найти невозможно, так как он стал дефицитным чуть ли не с первого дня после презентации на рынке.

Остается предзаказ, однако и там тоже длинная очередь, увеличивающаяся с каждым днем. Как сообщают представители компании-разработчика, до нынешнего дня было оформлено уже более одного миллиона предварительных заказов для поставок розничным покупателям.

Между тем, смартфон нельзя назвать дешевым или особо мощным. Версия с соотношением оперативной и основной памяти 8/256 Гб продается по 1210 американских долларов, а 12/512 Гб – 1415 долларов. Отзывы о новом смартфоне положительные.



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