На новый смартфон Oppo Find N поступило уже более миллиона заказов

Напомним, что новая модель смартфона Oppo Find N вышла в середине декабря прошлого года. В свободной продаже гаджет найти невозможно, так как он стал дефицитным чуть ли не с первого дня после презентации на рынке.

Остается предзаказ, однако и там тоже длинная очередь, увеличивающаяся с каждым днем. Как сообщают представители компании-разработчика, до нынешнего дня было оформлено уже более одного миллиона предварительных заказов для поставок розничным покупателям.

Между тем, смартфон нельзя назвать дешевым или особо мощным. Версия с соотношением оперативной и основной памяти 8/256 Гб продается по 1210 американских долларов, а 12/512 Гб – 1415 долларов. Отзывы о новом смартфоне положительные.