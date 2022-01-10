Мнение: Исполнение желаний

Если представить себе адекватный тренинг по исполнению желаний, он выглядел бы примерно так.

Вместо крамольного «Вселенная готова исполнить каждое желание!» и вместо глупого «Желание исполняется, когда оно истинно!» отправной идеей была бы мысль, что желание нужно трансформировать в мотивацию и тогда оно исполнится.

Работа психолога, групповая или индивидуальная, заключается в том, чтобы из инфантильного «хочу» сделать «могу».



Это и будет исполнением желания.

Превращение инфантильного «хочу» в «могу» включает в себя три этапа работы.

На 1-ом этапе нужно отрефлексировать своё заветное желание.

Мы говорим, что «нужно снять зелёный виноград». Перестать обесценивать свои желания. Нужно увидеть свою потребность, пока в том виде, как она есть.

И на этом этапе большинство «волшебников» навсегда застревают. Как Винни-Пух от жадности.

Они врут, что любое желание исполнится.

Чтобы обнаружить свой ЗВ, вы действительно должны предположить, что нечто вам доступно и честно увидеть, захотелось бы вам этого в таком случае.

Например Лисе из басни про ЗВ, гордо удаляющейся от виноградника, можно было бы сказать: «А вот лестница!» и если бы Лиса тут же развернулась бы обратно, ей пришлось бы признать, что виноград она хочет.

Вот этот обман, что Вселенная – слуга человека, помогает человеку обнаружить много желаний. Градус апатии снижается, потому что верить и желать – куда приятней, чем не верить и тухнуть. К сожалению, снижается градус апатии в данном случае за счет роста короны. А это как головную боль лечить гильотиной.

Правильный этап работы – снять ЗВ вместе с короной.

ЗВ – всегда следствие короны.

Вы хотите чувствовать себя грандиозным, поэтому обесцениваете желаемое.

Поэтому начинать надо с установки, что апатия ваша, то есть отсутствие желаний – это вранье.

Вы обесцениваете желаемое, чтобы сохранить чувство грандиозности.

Скорее всего у вас может быть целый список желаний и в нем все, что есть у ваших друзей, но нет у вас.

Брак, дети, удобное жилье, хорошая машина, перспективная работа, стройная фигура, поездки на море и в горы и так далее.

Можете не смотреть на друзей, просто взять круг ресурсов и посмотреть, где провалы. Там же скорее все и желания.

То есть для того, чтобы отрефлексировать свои мечты, не надо никуда углубляться, копаться в себе и вспоминать детство.

Все – на поверхности. Все блага общеизвестны, все общевостребованы, и вы – не исключение.

Если вам кажется, что вы сингл, чайлдфри, дауншифтер, бодипозиф, агендер, хикикомори и прочие отщепенцы, все это значит, что у вас провал в соответствующем ресурсе и вы обесценили его, чтобы не шаталась корона.

Не платите деньги психотерапевтам за поиск в вашей голове насекомых. И вши и тараканы у всех людей одни и те же.

Если вам удалось осознать свои желания и согласиться, что да, вам этого хотелось бы, но вы не знаете, как получить, можете считать, что первый этап работы закончен.

Символически этот этап связан с первой алхимической стадией, прокаливанием.

Это не значит, что каждый подснявший ЗВ – алхимик, а значит то, что все стадии сотворения из ничего чего-то подобны.

То есть сначала надо взять ту жижу и то болото, которое представляет собой ваша “мотивация”, точнее ее отсутствие, то есть ваша апатия и прокалить ее огнем.

Огонь – коллективные архетипы, социальные идеалы. Вот круг ресурсов – это Огонь, несмотря на то, что состоит из разных стихий, суть его – солярный круг. Через этот круг можете прогнать свою апатию и прокалить, отрефлексировав, что желания у вас есть и еще какие, но платить деньги за такую “терапию” не обязательно.

Следующий этап работы – размочить и разбавить эмоциями то, что осталось у вас в сухом остатке.

Растворением называется в алхимии вторая стадия Работы.

Сначала вы прокалили, избавившись от грязной жижи, а теперь должны этот субстрат разбавить чистой водой, напитать эмоциями и чувствами.

Например, методом прокаливания или даже поджаривания себя на огне, вы выяснили, что вы – не сингл, не хикикомори, не чайлдфри, а хотели бы выйти замуж.

Допустим, это реально сухой остаток, то есть лаконичное “хочу замуж” вместо “хочу замуж за красавца и богача, который будет носить меня на руках”. Сухой остаток на то и сухой, что выглядит сурово и жестко. Этого и надо добиваться. А пока условий слишком много, надо прокаливать и сушить свое желание дальше. Должно не остаться ни одного условия или какое-то очень логичное, лаконичное. “Хочу замуж за любимого”, “хочу замуж за порядочного, близкого по духу человека”, но и это можно еще подсушить, потому что такие условия и так подразумеваются, их можно не держать в голове, так, будто вас кто-то может выдать замуж за мерзавца, которого вы терпеть не можете. Само собой это должен быть любимый, близкий по духу и порядочный с вашей точки зрения мужчина. А вот богатство, красоту и прочие достоинства лучше не загадывать. Если загадываете такое, значит от ЗВ до конца не избавились.

Понятно почему, друзья?

Сформулировав желание, вы должны из умозрительного “хочу” сделать чувственное “хочу”.

Но только ни в коем случае не так, как предлагают прохиндеи.

Не надо рисовать карты желаний, не надо визуализировать, не надо говорить об этом в настоящем времени.

“Не говори гоп, пока не перепрыгнешь” и “не дели шкуру неубитого медведя” – лучшие народные поговорки на этот счет. Ко всем планам, которые пока не реализовались, надо относиться очень осторожно: не хвастаться, не обсуждать ни с кем, кроме тех, кто в них непосредственно задействован и сам заинтересован, не представлять, что будет, когда это реализуется. Все это в народе называлось “сглазить” и сглазить себя глупым бахвальством и “выпустив пар в гудок” намного проще, чем даже вашим врагами посредством черного мага. Ничего черный маг не сделает с тем, кто держится в границах, помните об этом. Зато на того, кто сам из границ вываливается, не нужна никакая черная магия, он сам все растеряет по дороге.

Чтобы из умозрительного желания сделать желание чувственное, надо почувствовать потребность.

Вообще-то, специально работать над собой, чтобы осознать и почувствовать потребность, нормальной личности не нужно.

Это нужно только личности, у которой все настройки искажены, но вялотекущая депрессия, недостаток мотивации, жизненное болото означают, что перед нами именно такая личность.

Поэтому такой личности нужно сначала осознать свою потребность (прокалив свое болото на огне), а потом почувствовать свою потребность (растворив в воде).

Только осознанная, чувственная потребность может быть основой мотивации.

Если только осознанная, спонтанности может не хватить, если только чувственная, не хватит понимания.

Должно быть то и другое.

Но это еще не все. Осознанная чувственная потребность – это еще не “могу”.

“Могу” – это мотивация, вписанная в границы.

И это третий этап работы. В алхимии он называется сепарацией или фильтрацией.

Надо из того, что вы хотите, выделить то, что вы можете.

Но обратите внимание.

До того, как вы не отрефлексируете потребность, не осознаете ее и не наполните эмоциями, фильтровать может быть нечего.

Ваше желание и так слабое из-за ЗВ, умозрительное из-за плохой рефлексии, и если вы начнете так же умозрительно решать, то из этого вы можете, у вас не будет никакой мотивации.

Вы должны иметь, что фильтровать.

Просто пример.

Онегин, который считает, что общество давит, мама выносит мозг насчет внуков, а он жениться не хочет.

Однако жизнь у него тухлая, скучная, смысла в ней мало, депрессия затягивает.

Сняв часть ЗВ, этот онегин может согласиться, что наверное он хотел бы иметь жену, если бы она была… (список условий).

Сняв оставшийся ЗВ, он признает, что даже с малой частью этих условий, все равно было бы хорошо.

Дальше он должен эмоционально это почувствовать, принять на уровне чувств, захотеть этого телом и сердцем, а не только рассудком.

Часто это самый сложный этап.

Но если пытаться определять, что в границах, до этого этапа, то есть не сняв ЗВ, в сухом остатке ничего не останется.

А вот когда потребность отрефлексирована, можно заниматься фильтром.

Фильтр – как всегда.

Взять на себя ответственность за исполнение своих желаний. Раз.

Снизить планку притязаний до относительно доступной. Два.

Подтянуть ОЗ, особенно если все-таки планка притязаний получилась чуть выше доступной. Три.

Подтягивать ОЗ никогда не вредно, но чуть завышенная планка горячих притязаний бывает иногда дополнительным мотиватором. Сильно завышенная не бывает, поскольку нуждается в короне, а корона и мотивация – не совместимы.

В границах еще то желание, которое полезно, а не вредно, то есть прокачивает ресурсы, а не разрушает.

В границах то желание, для которого не нужны бесплатные усилия других людей, иначе вы автоматически становитесь Штурманом, пытающимся щипцами вовлечь других туда, куда их не влечет.

У вас должно быть чем заплатить и согласие людей на участие, тогда только можно (осторожно) включать чужие усилия в свой план.

Вот это вкратце про исполнение желаний.

Чтобы превратить инфантильное “хочу” в “могу”, нужно сначала выделить это хочу из ЗВ, сформировать из него мотивацию, а потом поправить локус контроля, отказавшись от того, что мимо границ.

И получится у вас “могу”, то есть энергия для деятельности, которая запускает процесс исполнения желаний.

Исполняются ваши желания вами самими при поддержке поля, в котором вы занимаете нормальную позицию.

Какая позиция является нормальной в поле? Как определить, нормальна ли она?

И примеры приводите исполнения разных желаний по описанной схеме, друзья.