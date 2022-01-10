Юрий Лоза презентовал новую песню «4 бревна»
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Известный музыкант и профессиональный критик Юрий Лоза впервые за долгие годы выпустил новую песню. Автор легендарного «Плота» более 20 лет собирал идеи и работал над новым хитом.
– Это ответ всем моим злопыхателям и завистникам. «4 бревна» это квинтэссенция и переосмысление всего моего творчества. Теперь у меня есть не только «Плот», — сказал Лоза.
В скором времени «4 бревна» должны зазвучать на всех радиостанциях России. Артист согласился предоставить демо-версию песни и напел нашему корреспонденту под гитару первые 3 куплета из 40 на своей кухне в Чертаново.
На маленьком бревне, я к приключениям плыву,
Еще есть три бревна, они тут рядом с краю
Четыре деревяшки меня держат на плаву,
На них плыву, про старый плот не вспоминаю
Мои враги давно меня ругают потому,
Что стал я стар и будто бы некреативен,
Но если вдруг в пучине океана потону
Застряну всем назло как танкер Еver Given
Стремлюсь вперед сквозь волны хейта и кринжа
Свой новый хит на трех аккордах громко вмажу,
Профессионально на гитаре дребезжа.
А роллинги все также скучно гонят лажу
Музыкальный журналист Александр Плющев одним из первых прокомментировал новое творение Лозы. По его мнению, «4 бревна» создают ощущение дежавю.
– Лоза ничего не сделал. Он просто взял и записал первые пришедшие в голову слова. По-моему, это все тот же самый «Плот». Их разве не из бревен делают? Правда, на этот раз уже хоть рифма есть. Видно, что автор прогрессирует и хорошо поработал за эти годы А в остальном получилось в духе ремейков Филиппа Киркорова, — сказал Плющев.
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