В ХМАО задержали троих подозреваемых по делу об отравлении алкоголем

В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские задержали троих человек, причастных к реализации суррогатного алкоголя.

«Оперативниками УМВД РФ по ХМАО – Югре задержаны трое граждан, причастные к реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности», – говорится в сообщении «МВД Медиа».

Отмечается, что из торговой точки изъяты канистры с неизвестной жидкостью, имеющей характерный запах спирта, которые направлены для проведения экспертизы. Также на исследование направлены бутылки объемом 0,5 литра, которые потерпевшие ранее приобретали в данном магазине.

Напомним, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», после смерти восьми человек в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) предположительно от отравления суррогатным алкоголем.