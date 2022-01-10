 

В Алма-Ате заметили российские беспилотники

10.01.2022, 20:26, Новости дня
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Миротворцы из РФ начали применять беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» для мониторинга ситуации возле аэропорта Алма-Аты, сообщают информационные агентства.

Аэропорт все еще закрыт для гражданских рейсов, туда прибыли два расчета беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», передает РИА «Новости».

Начальник расчета Артем Лифанов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что при помощи этих аппаратов ведется корректировка действий миротворцев ОДКБ, которые находятся в Казахстане и охраняют стратегически важные объекты.

«Чтобы выполнить пуск, нужно согласовать воздушное пространство как с органами безопасности воздушного движения, с силами противовоздушной обороны, с охраной аэродрома, с охраной других подразделений, а также нужно иметь взаимодействие с силами соседних государств, которые также в данном районе», – отметил он.

Беспилотники находятся в постоянной готовности, для выхода на позицию и согласования полета требуется не больше 15 минут.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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