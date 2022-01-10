Рябков: РФ нужны железобетонные гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО

России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно – удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: «Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

Политик сообщил о необходимости дать железобетонные, юридически значимые гарантии, а не обещания.

Ранее сообщалось, что США намерены восстановить работу Совета РФ – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».

Сейчас российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России.