Рябков: РФ нужны железобетонные гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно – удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: «Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Политик сообщил о необходимости дать железобетонные, юридически значимые гарантии, а не обещания.
Ранее сообщалось, что США намерены восстановить работу Совета РФ – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы.
Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Сейчас российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России.
Смотреть комментарии → Комментариев нет