Мнение: Фарс-мажор

Это уже готовый сценарий фильма ужасов. Что-типа «Похитители трупов». Вот синопсис фильма: морги Казахстана забиты телами ликвидированных боевиков. Но оставшие в живых наемники по ночам нападают на морги и воруют тела своих подельников.

И это на полном серьезе рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И рассказал не на форуме сценаристов фильмов ужасов, а на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

С таким же успехом Токаев мог бы утверждать, поклявшись «зуб даю» или «век воли не видать», что по ночам убитые превратились в вампиров и разбежались….

Но Токаев рассказал другое. Трупы воровали не только из моргов, трупы, по утверждению главы Казахстана воровали «прямо с поля боя». Дословно: «С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы».

Может, это и вправду «заметание следов»? Только не боевиками, а властями Казахстана? Именно 20 тыс. импортных боевиков, напавших на Казахстан, стали поводом для ввода в Казахстан армейских подразделений ОДКБ. Военных перебросили стремительно. Россия так спешила, что даже не стала получать согласие Совета Федерации на использование «Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» (это предусмотрено статьей 102 Конституции России).Сегодня надо показывать миру или боевиков, или хотя бы трупы боевиков. Но показывать, похоже, некого… Предьявили одного киргизского боевика, но и тот оказался музыкантом. Пришлось отпустить парня. Выясняется, что и трупов боевиков нет. Приходится придумывать ужастики про разворовывание трупов…

Это уже похоже на фарс… Или даже на фарс-мажор.

Фотография отсюда

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