Ученые из Дании заявили, что прививка от гриппа не влияет на риск заражения COVID-19

Научные сотрудники одного из расположенных в Дании вузов в рамках нового исследования сосредоточились на изучении воздействия вакцинирования от гриппа на риск инфицирования ковидом. В работе было задействовано около 50 тысяч сотрудников медучреждений страны.

Как пояснил соавтор исследовательской работы Йонас Хенрик Кристенсен, риск госпитализации с коронавирусным заболеванием у привитых от гриппа граждан оказался почти таким же, как у тех, кто не ставил такую вакцин. Разница составила всего 0,93 пункта в пользу первых.

Специалисты сделали вывод, что вакцина против гриппа не уберегает от коронавирусной инфекции. Их результаты совпали с данными, полученными ранее при проведении ПЦР-тестов и серологических исследований другими учёными.

Источник: ria.ru