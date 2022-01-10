 

Ученые из Дании заявили, что прививка от гриппа не влияет на риск заражения COVID-19

10.01.2022, 20:00, Разное
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Научные сотрудники одного из расположенных в Дании вузов в рамках нового исследования сосредоточились на изучении воздействия вакцинирования от гриппа на риск инфицирования ковидом. В работе было задействовано около 50 тысяч сотрудников медучреждений страны.
Как пояснил соавтор исследовательской работы Йонас Хенрик Кристенсен, риск госпитализации с коронавирусным заболеванием у привитых от гриппа граждан оказался почти таким же, как у тех, кто не ставил такую вакцин. Разница составила всего 0,93 пункта в пользу первых.

Специалисты сделали вывод, что вакцина против гриппа не уберегает от коронавирусной инфекции. Их результаты совпали с данными, полученными ранее при проведении ПЦР-тестов и серологических исследований другими учёными.

Источник: ria.ru



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