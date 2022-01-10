 

Леонид Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

10.01.2022, 20:00, Разное
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Леонида Куравлева несколько дней назад госпитализировали в Коммунарку. Врачи оценивают состояние здоровья артиста, как тяжелое.
После положительного теста на коронавирус и проблем с дыханием врачи приняли решение о лечении Леонида Куравлева в реанимационном отделении. Недуг поразил легкие актера, поэтому ему потребовался кислород. Принятые меры позволили сбить температуру тела, давление и привести сатурацию к нормальным показателям.

В последнее время Леонид Куравлев жаловался на головокружение, ослабленное состояние из-за гипертонии. После обморока, который случился у актера летом, его тоже госпитализировали.

К слову, после смерти супруги в 2012 году Куравлев отгородился от публики – не участвует в телевизионных шоу, не снимается в кино, не играет в спектаклях. Сын и дочь поддерживают звездного отца, постоянно находясь на связи с врачами.

Источник: www.starhit.ru



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