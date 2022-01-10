Леонид Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Леонида Куравлева несколько дней назад госпитализировали в Коммунарку. Врачи оценивают состояние здоровья артиста, как тяжелое.

После положительного теста на коронавирус и проблем с дыханием врачи приняли решение о лечении Леонида Куравлева в реанимационном отделении. Недуг поразил легкие актера, поэтому ему потребовался кислород. Принятые меры позволили сбить температуру тела, давление и привести сатурацию к нормальным показателям.

В последнее время Леонид Куравлев жаловался на головокружение, ослабленное состояние из-за гипертонии. После обморока, который случился у актера летом, его тоже госпитализировали.

К слову, после смерти супруги в 2012 году Куравлев отгородился от публики – не участвует в телевизионных шоу, не снимается в кино, не играет в спектаклях. Сын и дочь поддерживают звездного отца, постоянно находясь на связи с врачами.

Источник: www.starhit.ru