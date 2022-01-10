 

Мария Шукшина назвала причину беспорядков в Казахстане

10.01.2022, 20:00, Разное
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Мария Шукшина назвала причину беспорядков в Казахстане, которые произошли в первые дни нового года. Соответствующий пост актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
По словам Марии Шукшиной, к этому привел рост цены на сжиженный газ в два раза. Жители Казахстана и без того находятся «в полунищенском состоянии», а решения властей послужили искрой для массового недовольства. Актриса уверена, что население решило самостоятельно протестовать, не имея влияния извне, так как власти напрочь забыли о простых гражданах, обогащаясь за счет оставшихся в наследство после распада СССР ресурсов.

Провоцирующим фактором, по мнению Шушкиной, послужила и антиковидная политика в правительстве. Население заставляют вакцинироваться, вместо того, чтобы помогать укреплять здоровье, правильно питаться и качественно отдыхать.

Стоит отметить, что Шукшина выступает противником вакцинирования, несмотря на призывы врачей. Она уверена, что люди должны сами решать, делать прививку или нет. Такая позиция привела к множественным конфликтам с коллегами и критике хейтеров. Также блокировке подвергаются ее посты в соцсетях, пишет издание «ГлобалМСК.ру».



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