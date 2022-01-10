Мнение: Плати лицом!

А вот еще совершенно дивное, из Сети:

“Сообщают, что система Face Pay в Москве теперь используется для выписки штрафов тем, кто неправильно носит маску. Создавалась эта система для оплаты проезда. Вносишь свою физиономию в базу, входишь в вестибюль станции и проходишь беспрепятственно дальше. Удобно же!

Подписалось под это дело 30 тыс. человек. Теперь некоторые, получив штраф тысяч в пять, наверное не знают как из этой базы удалиться. А никак. Вход бесплатный, а выхода нет.

И это только цветочки. Ягодки будут впереди, когда будет проведена тотальная биометрия. А цель такая поставлена. Цифровые паспорта начинают выдавать уже в следующем году.

Ну удобно же!”

Я, честно говоря, тоже последнее время, когда видел чрезвычайно навязчивую рекламу этой самой Face Pay (она в московском метро развешана буквально везде), никак не мог понять: неужели ж найдутся идиоты, которые добровольно сунут голову в этот капкан?! Ведь ясно же, этим тебя буквально заманивают в тюрьму!

Выяснилось, что я был отчасти прав – дураков нашлось мало. 30 тысяч из десятка миллионов, кто пользуется метро каждый день – “выхлоп” ничтожный, пиарщики мэрии наверняка получили взбучку. Но ничего, легко догадаться, что будет дальше: убедившись, что москвичи все-таки пока еще не сошли с ума коллективно, бодрые подручные Собянина попросту плюнут на “маркетинг” (все равно прогнившая буржуйская технология), и станут работать как привыкли – то есть принуждением. Спустят разнарядки по школам, больницам, бесчисленным компаниям – подрядчикам города в сфере ЖКХ, договорятся с корпорациями типа Роснефти и пр. – и начнется по старинке: не оформил себе Face Pay – не получишь квартальной премии, а то и просто будешь уволен в два счета. У меня так приятеля Колю, уже переболевшего и врага прививок, сначала заставили два раза привиться, а потом и зарегистрироваться в качестве избирателя на Госуслугах. Голосовать, правда, не заставляли – но и то потому, что проголосовали, очевидно, за него.

Нужен какой-то механизм для борьбы с добровольностью. А то ведь сегодня добровольно склоняют к прививкам, завтра – к Фейспею, а послезавтра – к содомии и свальному греху. Мы видим, что 50% прогибаются только так. Не как на Западе, конечно, но тоже ощутимо – резервы сопротивления добровольности конечны даже у россиян.