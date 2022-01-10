Мнение: Онлайн-саммит ОДКБ

Тезисы заявлений на онлайн-саммите ОДКБ.

Токаев

События в Казахстане с начала года стали звеньями одной цепи с разрушительным замыслом, они готовились давно, а организаторы в качестве повода использовали недовольство населения из-за поднятия цен на газ.

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и боевое братство.

Речь идёт по попытке госпереворота. В городах Казахстана шли настоящие бои, в Алмате бой шел 2 ночи. Главной целью террористов был захват власти.

События в Алматы войдут в историю как "алматинская трагедия"

Власти Казахстана никогда не будут использовать силу против мирных демонстрантов

Миссия ОДКБ в Казахстане была в высшей степени эффективной.

Мы будем жестко пресекать все формы экстремизма. Мы не позволим покушаться на суверенитет страны со стороны террористов.

Опасные угрозы для страны предотвращены.

На сегодня привлечены 8000 лиц для расследований о произошедшем.

Все государственные органы работают для возвращения страны к нормальной жизни. В ближайшее время завершится операция по обеспечению стабильности страны, а вместе с ней и операция ОДКБ.

Завтра состоится заседание, по которому будет принят ряд важных решений по социально-экономическим вопросам.

Путин

Ситуация в Казахстане касается всех нас

Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности

В Казахстане использовались майданные технологии

Нападение на Казахстан является актом агрессии, на это надо было реагировать без промедления

ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации в Казахстане

Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно

Безусловно, миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана

В Казахстане мы наблюдаем агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение и горячие точки

Уверен, что в самое ближайшее время положение в Казахстане стабилизируется

События в Казахстане – не первая и не последняя попытка вмешательства извне

Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций

https://t.me/Caucasian_bureau – цинк

Как уже говорил ранее, формирование официальной версии событий завершается. Остались фамилии и акторы. Ну и роль Назарбаева конечно же.

Таким образом, основные тезисы озвучат 11 янвая, кризис формально будет разрешен, а уже 12 все внимание будет переключено на прямые переговоры США и РФ.

Запись выступлений всех участников. Стоит отметить, что помимо обсуждения Казахстана, обсуждалась помощь Таджикистану.

Прочее.

1. В Астане обнаружен труп полковника КНБ Ибраева. Причина смерти – падение с большой высоты. "Что его убило? – Гравитация".

2. В Алма-Ате обнаружен труп полковника полиции Назанова. Причина смерти – инфаркт. Как пишут, скорее всего случайность. А вот самоубийство начальника полиции Жамбылской области Сулейменова не случайность – ему грозил трибунал.

3. Задержанный ранее киргизский музыкант обвиняемый в участии в массовых беспорядках был отпущен после запроса МИД Киргизии и контактов между МВД Казахстана и МВД Киргизии. Судя по всему, МВД Казахстана не смогло представить других улик, кроме заявлений самого киргиза (о приезде из Киргизии и получении денег в размере 200 долларов)

4. Генсек ОДКБ Зась завтра посетить в официальным визитом Казахстан. Будет обсуждаться работа ОДКБ на территории Казахстана.

5. В Кремле заявили, что не знают о контактах Путина и Назарбаева и вообще, местонахождение Назарбаева, это внутреннее дело Казахстана. Самого "лидера нации" народу после нового года по каким-то причинам не показыват, хотя и делаются заявления от его имени.

6. В Казахстане сегодня официальный день траура. Мир праху погибших.

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