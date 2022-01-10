 

Простуда может предотвратить заражение коронавирусом – ученые

10.01.2022, 19:54, Новости дня
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Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Великобритании не были ни инфицированы, ни вакцинированы против коронавируса.

В нем приняли участие 52 человека, которые контактировали с заболевшими COVID-19 родственниками – при этом 26 из них не заразились. Все участники проходили тестирование в самом начале, а затем спустя четыре и семь дней.

Ученые выяснили, что те, кто не заболел, имели значительно более высокий уровень содержания Т-клеток – белых кровяных телец, которые реагируют на чужеродные вещества, в том числе вирусы. Этот клеточный иммунитет сформировался у участников исследования после того, как в недавнем прошлом они переболели другими коронавирусами человека, включая обыкновенную простуду.

Исследование показало, что Т-клетки распознают и COVID-19. Они способны подавить его и выстроить против него защиту. При чем эти клетки атаковали не компоненты оболочки коронавируса, которые часто мутируют, а его внутренние белки – они мутируют реже и критически важны для распространения инфекции, а их структура и форма очень похожи у всех известных коронавирусов, в том числе у простуды и SARS-CoV-2.

“Хотя это важное открытие, это всего лишь одна из форм защиты, и я хотел бы подчеркнуть, что никто не должен полагаться только на это. Вместо этого лучший способ защитить себя от COVID-19 – это полностью вакцинироваться, в том числе получить бустерную дозу”, – добавил один из авторов исследования, доктор Риа Кунду.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире подтвердили 307,6 млн случаев COVID-19, 5,5 млн человек умерли.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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