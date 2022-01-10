 

После новогодних праздников можно ожидать распространения штамма коронавируса “Омикрон” в Украине – Лапий

10.01.2022, 19:54, Новости дня
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“Однозначно, нам нужно ожидать его распространения. Следует понимать, что вариант “Омикрон” более заразен, легче передается от человека к человеку. А сейчас только миновали новогодние праздники. Люди посещали друг друга, праздновали, колядовали, собирались на разные мероприятия – так что можно ожидать подъема заболеваемости после новогодних праздников”, – подчеркнул Лапий.

Он отметил, что в Украине достаточно низкий уровень вакцинации среди групп риска – привиты около 35% граждан старше 60 лет.

“В Западной Европе растет количество случаев, но если посмотреть на находящихся в стационарах людей, то создается впечатление, что он более легко протекает. Впрочем, нельзя переносить эти данные на Украину, потому что все же население Западной Европы гораздо лучше вакцинировано против ковида, особенно группы риска. И уже большой процент из групп риска в Западной Европе прошли и ревакцинацию. А благодаря ревакцинации можно добиться эффективности предупреждения госпитализации до 80% и более. Как этот вариант поведет себя в Украине, пока сказать трудно, учитывая, что все же у нас достаточно малый процент вакцинированных среди групп риска”, – сказал Лапий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели более 3,7 млн человек, 97 325 пациентов с коронавирусом умерли. На сегодняшний день известно о восьми инфицированных вариантом “Омикрон” украинцах.

В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса “Омикрон” на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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