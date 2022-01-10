В Минцифры одобрили идею отменить плату за роуминг для россиян в Казахстане

Минцифры РФ решили поддержать инициативу депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся на территории Казахстана с 5 по 19 января, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Операторам связи уже направлены обращения за подписью министра, предлагающие не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг. Отмечалось, что россияне были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, звонить родным. В условиях международного роуминга все это слишком дорого.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.