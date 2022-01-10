 

Главу Европарламента госпитализировали в Италии

10.01.2022, 19:42, Новости дня
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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли в конце декабря попал в больницу из-за серьезных осложнений, связанных с дисфункцией иммунной системы, сообщил в понедельник пресс-секретарь политика Роберто Куилло.

«Сассоли 26 декабря был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Италии», –  говорится в сообщении, поступившим в местные СМИ, передает РИА «Новости».  

В документе отмечается, что поэтому вся официальная деятельность председателя Европарламента прекращена.

Миланская газета Corriere della Sera в этой связи напомнила, что в декабре 65-летний политик отказался снова выставлять свою кандидатуру на выборах главы ЕП. В сентябре Сассоли попал в больницу в связи с воспалением легких, которое не было вызвано COVID-19.



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