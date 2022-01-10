Володин поблагодарил спасших новорожденную на трассе под Новосибирском

“Огромная благодарность ребятам. Спасибо их родителям, что воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными к чужой беде”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он отметил, что если бы ребята не оказались в тот момент на малолюдной трассе, то девочка погибла бы от переохлаждения.

Тем, кто бросил новорожденную девочку, нет оправдания, уверен Володин. “Чудовищный поступок!” – возмутился спикер.

Он пожелал новорожденной девочке поскорее обрести любящую семью.

Ребенка обнаружили на обочине дороги у села Сосновка Новосибирской области. Младенец находился в коробке.

Правоохранительные органы ведут расследование. Спасшая малышку семья задумывается над ее удочерением.