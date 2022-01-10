Спустя 40 лет ученые из Израиля нашли новое в работе нервных клеток
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Израильские исследователи провели анализ работы нервных клеток человека. Было доказано, что теперь можно изучить развитие дегенеративных болезней и историю их происхождения гораздо быстрее и эффективнее.
До исследования считалось, что двух-трех миллисекунд хватит для того, чтобы каждый нейрон человеческого организма обрел состояние покоя. Но израильским ученым удалось доказать, что это не так, а в десятки разы больше.
Чувствительность нейронов существенно увеличивается, когда время покоя достигает 20 миллисекунд. Ученые убеждены, что новое открытие даст свои плоды в изучении дегенеративных болезней.
Профессор Идо Кантер сообщил, что вековое убеждение оказалось ложным и привело к задержке на десятилетия. Важно внимательно перепроверить имеющиеся факты про функционирование человеческих нейронов. Профессор также подчеркнул важность изучения дегенерации живых организмов.
Источник: akpars.ru
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