Учёные сообщили о возможном лабораторном происхождении “Дельтакрона”

Новый штамм “дельтакрон” ставят под сомнение некоторые учёные. Вирусологии считают новый вид лабораторной ошибкой.

По мнению профессора Леонтиоса Кострикиса из Университета Кипра, мутации “дельта” и “омикрон” штаммов создали новый вид вируса. Гибрид был выявлен в образцах биоматериалов пациентов с положительным тестом на COVID-19. По предположениям, данный вид опасней предыдущих и появился в процессе эволюционного отбора. Многие генетики высказывались давно о способности вирусов перемешиваться и порождать новые.

Генетики Дмитрий Прусс и Том Пикок мнение профессора поставили под сомнение, предположив, что появлению “дельтакрона” поспособствовала ошибка секвенирования, так как до этого в лаборатории Кострикиса “омикрон” не был обнаружен. Найденный вирус не образует кластер на эволюционном дереве, а следовательно, возникла контаминация.

Их коллега из Израиля Шай Фляйшон заявил, что из 24 геномов с Кипра у 19 есть общая мутация в спайк-белке. Такая же мутация наблюдается у альфа-варианта, значит “дельтакрон” имеет генетическую основу как у “дельты”.

В РФ генетик Константин Северинов объяснил, что новый вирус – это перемешанные вирусы, выделенные у одного человека.

В США и Европе “омикрон” занимает лидирующие позиции. Пациенты с данным вирусом болеют легче, но более заразны для окружающих.

Источник: riafan.ru