 

Елену Проклову госпитализировали с инсультом

10.01.2022, 19:16, Разное
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Елену Проклову госпитализировали в одну из больниц Москвы с инсультом. Актриса сейчас находится в реанимационном отделении.
У Елены Прокловой ухудшилось самочувствие – она жаловалась на сильное головокружение и высокое кровяное давление. Врачи после обследования в одной из столичных больниц диагностировали у нее инсульт, который звезда перенесла несколько дней назад.

Сейчас врачи-кардиологи оценивают состояние здоровья Прокловой, как средней тяжести. Актриса находится в реанимации, однако журналистам удалось с ней связаться. Она подтвердила госпитализацию, отметив, что с ней в настоящий момент «все нормально».

Напомним, Елене Прокловой 68 лет. Известность актриса получила в юном возрасте после выхода на экраны картины «Звонят, откройте дверь!» Также знаменитость снялась еще в ряде успешных фильмов, благодаря чему ее прозвали секс-символом отечественного кинематографа.

Источник: ren.tv



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